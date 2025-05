Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Masserizie in fiamme in un ex mobilificio di Firenze, in viale XI agoto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, intorno alle 19 di oggi (13 maggio).

Per l’intervento è stato necessario far intervenire una squadra e un’autobotte. L’incendio è stato messo sotto controllo e sono potute iniziare le operazioni di bonifica.