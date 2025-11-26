9.9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Fiamme in un’attività commerciale a Firenze: evacuata una persona nel palazzo

Paura e danni, intervengono i vigili del fuoco: spegnimento reso difficile anche dalla presenza di un ponteggio per lavori

Cronaca
REDAZIONE
FIRENZE – Paura a Firenze in via della Scala all’incrocio con via Santa Caterina da Siena, per un incendio di un’attività commerciale.

Il negozio è situato al piano terra di un edificio composto da cinque piani, sul quale sono installati i ponteggi per lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre un’autoscala e un’autobotte e dopo lo spegnimento sono stati impegnati per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali dell’attività commerciale.

Evacuata anche una persona che si trovava ai piani superiori, ma non ci sono persone che hanno necessitato di verifiche sanitarie.

Sul posto il funzionario per le verifiche del caso.

