Fiamme in un’azienda di lavorazione metalli a Scandicci

SCANDICCI – Fiamme in una ditta di lavorazione metalli a Scandicci, in via del Botteghino.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano, di Empoli e dalla sede centrale: hanno divelto le porte per accedere all’interno dell’edificio per iniziare le operazioni di spegnimento dell’incendio utilizzando anche liquido schiumogeno. Sul posto intervenute ulteriori squadre, che hanno fatto accesso da altri portelloni per attaccare l’incendio da più punti dell’edificio. Questo ha permesso di contenere l’incendio evitando che si propagasse al piano superiore e ad altre zone.

Sul posto intervenute tre autobotti per l’approvvigionamento idrico, un carro aria, il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) e il funzionario per coordinare le operazioni di spegnimento.

Dopo la prima azione sono iniziate le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.

Non ci sono state persone coinvolte nell’episodio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e, a scopo precauzionale, personale sanitario e polizia locale per la gestione del viabilità.

In via precauzionale è stata creata una zona “rossa”, interdetta al traffico veicolare e pedonale, in via del Botteghino nel tratto compreso tra via Nilde Iotti e via Nazioni Unite, e in viuzzo di Porto nel tratto compreso tra via otto marzo e via del Botteghino.

“I residenti di questa zona – dice il Comune – sono invitati a tenere le finestre chiuse e a rimanere all’interno delle proprie abitazioni, in attesa dei rilievi da parte dei tecnici di Arpat. Si raccomanda, inoltre, ai cittadini di non raccogliere e non consumare ortaggi che provengono da terreni potenzialmente contaminati dall’incendio”.