Finisce con le gambe sotto un muletto, soccorso operaio a Calenzano

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti in via Baldanzese a Calenzano, per il soccorso ad un operaio rimasto accidentalmente con le gambe sotto un muletto.

Sul posto sono arrivate due squadre e un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. La squadra di Calenzano giunta sul posto, ha effettuato il sollevamento del muletto attraverso cuscini di sollevamento e con divaricatore, e insieme al personale sanitario è stato estratto l’uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso.

Visto che si tratta di un incidente sul lavoro sul posto sono arrivati anche i tecnici della prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro per valutare la dinamica e accertare eventuali responsabilità.