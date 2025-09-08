28.5 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Firenze, maxi sequestro di cocaina: arrestato 60enne tunisino

Addosso e in casa aveva quasi mezzo chilo di cocaina pronta per lo spaccio. Scoperto da polizia e polizia municipale dopo una cessione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze centro storico
(Foto Questura di Firenze)
1 ' di lettura
FIRENZE – Operazione congiunta della polizia e della polizia municipale nell’ambito dei controlli straordinari contro lo spaccio di droga a Firenze. Un cittadino tunisino di 60 anni è stato arrestato in via delle Ghiacciaie con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione riservato, hanno notato i movimenti sospetti di un giovane in bicicletta che si è avvicinato a un condominio della zona. Poco dopo, un uomo è uscito dallo stabile per consegnargli un involucro. A quel punto il personale è intervenuto: una parte ha seguito l’acquirente, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina appena comprate per 80 euro, mentre un’altra aliquota ha fermato il presunto spacciatore, già noto alle forze dell’ordine.

Nelle sue tasche sono stati trovati circa 60 euro e dieci dosi di cocaina, per un totale di 7 grammi. La perquisizione estesa all’abitazione ha portato alla scoperta di oltre 200 involucri di cocaina (circa 500 grammi in tutto), 35mila euro in contanti suddivisi in mazzette, altri 800 euro nascosti in un portafogli e un bilancino di precisione.

L’uomo, su disposizione della procura, è stato portato nel carcere di Sollicciano. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Parallelamente, la settimana di controlli straordinari ha interessato anche l’area intorno alla stazione di Santa Maria Novella: in vie come Alamanni, Nazionale, Fiume, Faenza e Piazza dell’Unità sono state identificate oltre 200 persone e le unità cinofile hanno rinvenuto circa 100 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti.

© Riproduzione riservata

