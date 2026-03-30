Furto nella villa Zeffirelli: bottino da 50mila euro

FIRENZE – Colpo nella notte nell’abitazione del figlio adottivo di Franco Zeffirelli, il celebre regista scomparso nel 2019. I ladri hanno agito nella zona di Campo di Marte, riuscendo a entrare nella villa e a fuggire con due casseforti contenenti gioielli e oggetti di valore.

Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe avvenuto nella serata di domenica 29 marzo, approfittando dell’assenza del proprietario. L’effrazione è stata scoperta solo in un secondo momento, quando è stato lanciato l’allarme e sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, insieme alla squadra scientifica per i rilievi tecnici.

Il bottino del furto a villa Zeffirelli è ancora in fase di quantificazione, ma una prima stima parla di circa 50mila euro in gioielli e preziosi in oro. Le casseforti sottratte contenevano monili e beni personali appartenenti al figlio del regista. Non si esclude che il valore complessivo possa essere aggiornato nelle prossime ore.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del colpo. L’ipotesi è che ad agire sia stata una banda composta da più persone, entrata in azione con rapidità e probabilmente con una conoscenza preliminare dell’abitazione. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.

Il caso ha richiamato l’attenzione anche per il legame con la figura di Franco Zeffirelli, protagonista della scena culturale internazionale. A Firenze, la sua eredità artistica è custodita dalla Fondazione Zeffirelli, che raccoglie materiali, bozzetti, costumi e documenti legati alla sua carriera.