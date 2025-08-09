37.7 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Il generale Solazzo in visita al comando provinciale dei carabinieri di Firenze

Prosegue il tour di insediamento del nuovo comandante della Legione Carabinieri Toscana: "Fondamentali lavoro di squadra e serenità del personale"

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il generale Solazzo in visita al comando provinciale dei carabinieri di Firenze (foto carabinieri)
FIRENZE – Nella mattinata di oggi (9 agosto) il generale di brigata Pierluigi Solazzo, comandante della Legione Carabinieri Toscana, ha visitato la storica caserma Carlo Corsi sede del comando provinciale di Firenze per portare il proprio saluto ai carabinieri della provincia di Firenze.

Il generale Solazzo è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Luigi De Simone, da una rappresentanza degli ufficiali in servizio, di comandanti delle numerose s dtazioni e di militari dislocati sul territorio della provincia.

Nel suo intervento, il generale Solazzo ha rivolto un caloroso saluto a tutti i carabinieri del comando provinciale, “esprimendo vivo apprezzamento per l’impegno quotidianamente e proficuamente profuso a servizio della collettività”. Ha sottolineato come le stazioni dei carabinieri rappresentino le colonne portanti dell’istituzione; sono loro, con la loro capillarità e prossimità, il primo contatto visibile, affidabile ed umano con il cittadino. Proseguendo, il generale ha ribadito l’importanza del servizio che, giornalmente, i carabinieri sono chiamati ad assicurare per la tutela della collettività per garantire sicurezza ed anche rassicurazione sociale. Un richiamo, infine, al lavoro di squadra e alla doverosa serenità del personale all’interno dei reparti, indispensabili per assicurare massima efficienza al proprio lavoro e per compiere azioni giuste e coerenti con i valori dell’Istituzione, non dimenticando mai la dimensione umana e i tanti sacrifici che i carabinieri sono tenuti ad affrontare”.

In questi primi giorni dopo il suo recente insediamento al comando della Legione Carabinieri Toscana, il generale Solazzo sta porgendo un saluto a tutte le autorità del territorio anche per conoscerne più da vicino le caratteristiche e le problematiche in materia di sicurezza.

