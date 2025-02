La Rufina si stringe intorno ad Eleonora, vittima di femminicidio

Getting your Trinity Audio player ready...

RUFINA – Grande partecipazione nella serata dell’11 febbraio per la fiaccolata in ricordo di Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa dal compagno Lorenzo Innocenti nella sua abitazione della Rufina.

In tanti non sono voluti mancare al momento di raccoglimento che è stato l’occasione per tutta la comunità di stringersi attorno alle famiglie coinvolte nel dolore di questa terribile tragedia. I partecipanti hanno sfilato per le vie del paese con una candela in mano.

Nell’occasione è stato ufficialmente promossa una raccolta fondi in favore del piccolo rimas. Questo l’Iban a cui contribuire IT20H0103038040000000636430.

Il 12 febbraio si sono tenuti i funerali della donna all’oratorio don Angelo Fabbri. Per l’occasione il Comune ha proclamato il lutto cittadino “al fine di esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per i tragici fatti avvenuti lo scorso 8 febbraio”.