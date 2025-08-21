28.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lutto per la morte di don Silvano Seghi, storico parroco di San Salvi

Già canonico della basilica di San Lorenzo, ha promosso la nascita e il radicamento del movimento Comunione e Liberazione in Toscana

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Lutto per la morte di don Silvano Seghi, storico parroco di San Salvi
Lutto per la morte di don Silvano Seghi, storico parroco di San Salvi (foto FB)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si è spento oggi (21 agosto) all’età di 84 anni don Silvano Seghi, figura di rilievo della Chiesa cattolica fiorentina. Per 35 anni parroco di San Michele a San Salvi (1984–2019) e canonico della Basilica di San Lorenzo, don Seghi è ricordato per avere promosso la nascita e il radicamento del movimento Comunione e Liberazione in Toscana.

Orfano di padre fin da bambino, crebbe a Firenze, entrò nel seminario minore e ordinato sacerdote nella festa dei Santi Pietro e Paolo del 1966. Tra i suoi compagni di studi vi erano il cardinale Gualtiero Bassetti e monsignor Dante Carolla. Negli anni Sessanta fu avvicinato dal movimento Gioventù Studentesca (poi Comunione e Liberazione), che conobbe da vicino grazie a gruppi giovanili dell’Empolese e di Castelfiorentino, oltre che all’influenza di Pierfrancesco Amati, giovane liceale diventato poi sacerdote e suo successore alla guida della parrocchia nel 2019. Nel 1972 avviò così a Firenze l’esperienza di CL, fino a essere chiamato da don Giussani nel Consiglio nazionale del movimento.

Durante il suo ministero, don Seghi si distinse come punto di riferimento per generazioni di ragazzi e adulti, accompagnandoli nella vita quotidiana, nella preparazione ai sacramenti e nella formazione spirituale. Ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella sfera ecclesiale, ma anche nel tessuto sociale grazie alle numerose vocazioni e ai laici impegnati nella pastorale e in politica, tra cui l’arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi e il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi.

Le esequie saranno celebrate sabato (23 agosto) alle 11 nella chiesa di San Michele a San Salvi e presiedute dall’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.3 ° C
29.1 °
26.7 °
53 %
5.1kmh
40 %
Gio
27 °
Ven
25 °
Sab
30 °
Dom
30 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)incendio (15)Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati