RunforLove 2026: 9 chilometri di solidarietà con la Lega Pro per la Play Therapy dei bambini

FIRENZE – Il calcio professionistico scende in campo per i bambini, trasformando il weekend di San Valentino in una maratona di solidarietà. La Lega Pro rinnova il suo impegno sociale affiancando la Fondazione Meyer per la sesta edizione della #RunforMeyer #RunforLove, l’evento sportivo dedicato al sostegno delle attività ludico-terapeutiche dell’Ospedale Pediatrico fiorentino.

Il fischio d’inizio dell’iniziativa coinciderà con la 26esima giornata della Serie C Sky Wifi. Durante il cerimoniale pre-gara, i capitani delle squadre faranno il loro ingresso indossando la t-shirt ufficiale dell’evento, mentre un messaggio dagli altoparlanti inviterà i tifosi a partecipare. Ma la partita della solidarietà si giocherà anche sul web. Grazie alla partnership con CharityStars, dal 13 al 20 febbraio sarà possibile partecipare alle aste benefiche per aggiudicarsi le maglie indossate dai capitani, impreziosite da una speciale patch dedicata alla Fondazione, oltre alle magliette celebrative della corsa.

Parallelamente al campionato, si svolgerà la corsa “aperta a tutti”. Le regole sono semplici e inclusive: non serve essere fidanzati, basta essere una “coppia” (amici, fratelli, nonni e nipoti o genitori e figli). L’obiettivo è coprire una distanza totale di 9 chilometri, suddivisi equamente in 4,5 km a testa. Non ci sono vincoli di orario o di percorso: i partecipanti possono correre insieme o separati, purché completino la propria frazione nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 o domenica 15 febbraio. Per validare la prova, basterà registrare la performance con un qualsiasi dispositivo o app (come Garmin o Strava) e caricare lo screenshot sul sito ufficiale entro la mezzanotte di domenica.

Tutto il ricavato andrà a finanziare il progetto di Play Therapy. Si tratta di un approccio fondamentale per il Meyer, che mira a ridurre lo stress dei piccoli pazienti attraverso la musica, l’allegria dei clown in corsia, le attività della Ludobiblio e la Pet therapy con i cani, aiutando i bambini e le loro famiglie a vivere il ricovero con maggiore serenità. Nel 2025 l’iniziativa aveva coinvolto oltre 3.900 persone, un successo che gli organizzatori sperano di replicare anche quest’anno.