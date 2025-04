Maria Antonetta Gulino nuova presidente nazionale degli psicologi

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – È pratese d’adozione Maria Antonietta Gulino, la nuova presidente del Consiglio nazionale ordine psicologi e la prima donna ad essere eletta alla guida del Cnop. La presidente dell’ordine toscano guiderà per i prossimi 4 anni l’istituzione che rappresenta le psicologhe e gli psicologi italiani.

Classe 1966, Gulino si è laureata in psicologia all’università degli studi di Palermo, specializzata in psicoterapia sistemico relazionale al centro studi e applicazione della psicologia relazionale di Prato, è didatta da tanti anni del Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma. Iscritta da 30 anni all’Ordine degli psicologi della Toscana, lo guida dal 2020.

“Sono onorata e molto molto emozionata – dice Gulino – e per prima cosa voglio ringraziare i colleghi e le colleghe che mi hanno sostenuto con la loro fiducia. Mi impegno fin d’ora a rappresentare tutte le istanze trasversali e le sensibilità interne alla nostra amata professione e contribuire alla sua crescita”.

“Lavoreremo insieme – continua la neo presidente del Consiglio nazionale degli psicologi – per portare sempre di più all’attenzione dei cittadini e delle istituzioni l’importanza del benessere psicologico, attraverso iniziative per esempio come l’introduzione strutturale dello psicologo di base a livello nazionale, indispensabile per garantire un livello di assistenza adeguato e accessibile a tutte le persone che ne hanno necessità”.

“E non dimentichiamo i bambini e i giovani: gli studi e anche l’esperienza diretta delle nostre colleghe e colleghi dimostrano che sempre più adolescenti soffrono di ansia, depressione, dipendenze digitali, sono vittime di bullismo e cyberbullismo. Noi come professionisti dobbiamo sostenerli e aiutarli – conclude Gulino – a costruire strumenti per comprendere il mondo che li e ci circonda, intervenendo a scuola, sensibilizzando loro e le famiglie ad avere una maggiore cura della salute non solo fisica ma anche psicologica, emotiva e relazionale “.

“Siamo felici di questa nomina che è motivo di orgoglio per tutto l’Ordine toscano. A Maria Antonietta – commenta il vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana Simone Mangini – va il nostro augurio di buon lavoro, sicuri che saprà portare avanti anche a livello nazionale le sfide che la nostra professione ha di fronte”.