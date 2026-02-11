10.4 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Morto dopo l’incidente con un cinghiale, Federagripesca: “Non è una tragica fatalità”

Il vicepresidente Ritano Baragli: "Non è più accettabile accorgersi della gravità della situazione solo davanti a tragedie"

Cronaca
REDAZIONE
Un cinghiale (foto Toscana Notizie)
BARBERINO DEL MUGELLO – “La morte del motociclista di 29 anni travolto da un cinghiale a Barberino di Mugello non può essere liquidata come una tragica fatalità: è il risultato di un problema strutturale che da tempo denunciamo”. A dirlo è Ritano Baragli, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana, intervenendo dopo l’incidente dell’uomo caduto dalla moto a causa di un cinghiale mentre percorreva la strada provinciale del Galliano.

“Siamo ormai ben oltre la fase dell’emergenza – spiega il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana – perché la sovrappopolazione dei cinghiali è diventata una realtà stabile e radicata nei nostri territori. Per troppo tempo questo tema è stato letto soltanto come un problema di danni alle coltivazioni, ma oggi è evidente che riguarda direttamente la sicurezza delle persone, di chi si muove sulle strade, in particolare motociclisti, scooteristi e automobilisti”.

“Le misure adottate finora, come le agevolazioni per le recinzioni, sono strumenti utili e necessari – osserva Baragli – ma da soli non sono sufficienti ad affrontare un fenomeno di questa portata. Continuare ad accorgerci della gravità della situazione solo davanti a tragedie come questa non è più accettabile: servono interventi strutturali, coordinati e misure all’altezza del problema”.

