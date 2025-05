Morto Rodolfo Fiesoli: fondò la comunità Il Forteto. Condannato per abusi su minori a quasi 15 anni

Una vicenda lunga e controversa, che ha scatenato polemiche anche per le presunte coperture politiche e gli insabbiamenti sulle inchieste che si sarebbero verificati negli anni e che sono stati al centro di libri e inchieste giornalistiche fra le quali quella di Francesco Pini e Duccio Tronci, incardinata nel libro Setta di Stato.

Sulla vicenda del Forteto è ancora attiva una commissione parlamentare d’inchiesta.

“Resterà tutto il male che ha fatto, crimini indelebili sulla pelle di centinaia di persone. Un uomo che ha goduto per decenni di un credito illimitato ed ingiustificato da parte delle istituzioni. La Commissione d’inchiesta che lo ha portato a deporre pubblicamente per la prima volta, continuerà a lavorare in modo determinato per fare luce sul sistema perverso che era stato capace di costruire intorno a sé, con l’obiettivo di restituire alle vittime verità e giustizia“. È stato il commento del deputato e presidente della commissione d’inchiesta parlamentare sul Forteto, Francesco Michelotti, di Fratelli d’Italia.