17.5 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paura per l’incendio a Firenze di una officina meccanica

Evacuati precauzionalmente gli appartamenti dal primo al terzo piano durante le operazioni di spegnimento delle fiamme

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Paura per l'incendio a Firenze di una officina meccanica
Paura per l'incendio a Firenze di una officina meccanica (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Danni da fumo e agli impianti elettrici. Questo l’esito di un incendio di una officina meccanica che si è sviluppato ieri sera (11 settembre) poco prima delle 23 in via San Zanobi. 

È stata inviata una squadra che, giunta sul posto, ha iniziato le operazioni di spegnimento del locale situato al piano terreno. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare le persone dagli appartamenti situati dal primo al terzo piano per la presenza dei fumi della combustione.

I vigili del fuoco sono entrati all’interno del locale ed hanno effettuato il raffreddamento dei locali e la bonifica. Sul posto inviata in supporto un’autobotte, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Bonificati dai fumi gli appartamenti sovrastanti per consentire il rientro delle persone precedentemente allontanate. Nessuno è rimasto intossicato dall’episodio.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.5 ° C
18.6 °
15.9 °
91 %
1kmh
40 %
Sab
27 °
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (11)Almanacco (9)incendio (9)Serie C (8)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati