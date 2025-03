Più risorse e presidi per le polizie locali: la Cisl Fp chiede di accelerare sul regolamento

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regolamento delle polizie locali, la Cisl Fp chiede alla Regione un’accelerazione nell’approvazione del testo per restituire piena attività ai comandi comunali e provinciali e per permettere di tornare a investire in uomini, mezzi, divise e tutto quanto necessario a garantire il servizio.

A parlare è il coordinamento regionale della Toscana della Cisl Fp polizia locale con il suo referente Stefano Leporale, insieme a Mauro Giuliattini, reggente Cisl Funzione Pubblica Toscana. Hanno scritto al Presidente della Regione Eugenio Giani, all’assessore regionale Stefano Ciuoffo, ai comandi di polizia municipale e provinciale e agli operatori delle polizia municipale e provinciale per fare il quadro dopo il recente incontro proprio con l’assessore Ciuoffo.

Nello stesso si è parlato del regolamento sulle Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale.

“Dopo due anni di intensi lavori all’interno della commissione regionale per il rinnovo del regolamento, che ha trattato argomenti cruciali come uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 12 del 3 aprile 2006, la Regione ha finalmente convocato per l’informativa i sindacati – dicono i referenti Fp Cisl – Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione anche di sindacati non rappresentativi e non componenti della commissione regionale, l’assessore Ciuoffo ha espresso l’intenzione di approvare il regolamento prima del 16 maggio, data in cui verrà celebrata la giornata regionale della polizia locale”.

“Sinceramente, dopo l’ultima riunione del 12 marzo 2024 della commissione regionale – prosegue la nota – in cui la Cisl Fp ha dato un contributo significativo e sempre presente, ci aspettavamo un’ulteriore riunione plenaria prima di procedere all’invio del regolamento per l’approvazione. Era necessario che venisse data l’opportunità di discutere e definire alcune modifiche che non sono state condivise durante gli incontri precedenti. Questo è senza dubbio un punto dolente. Tuttavia, potremmo anche considerare che questa situazione possa essere influenzata dal fatto che ci troviamo alle soglie della fine della legislatura. Durante la riunione abbiamo sottolineato che il regolamento potrebbe essere ulteriormente migliorato e che è essenziale allinearsi alle altre regioni, specialmente in relazione ai rresidi difensivi, oltre a suggerire potenziali migliorie sui gradi e sulle divise”.

“È evidente la necessità di approvare celermente il regolamento, poiché attualmente i comandi sono in seria difficoltà nel prendere decisioni sull’acquisto di divise e mezzi; per questo motivo, abbiamo richiesto un’accelerazione nell’approvazione del regolamento attuativo, che dovrebbe disciplinare sia le uniformi in dotazione sia le nuove insegne sui veicoli di servizio – conclude la nota – Ci auguriamo sinceramente che il regolamento venga approvato al più presto, al fine di garantire l’omogeneità delle strutture di polizia locale toscane. Rivolgiamo inoltre un appello alla Regione Toscana affinché vengano impegnate risorse per la formazione degli operatori della Polizia Locale e per supportare i Comuni e le Province nell’acquisto delle nuove uniformi e mezzi. Negli ultimi due anni, infatti, la Regione Toscana ha ridotto i fondi destinati alla polizia locale, causando enormi difficoltà per i comandi che ogni giorno devono adempiere alle funzioni di polizia amministrativa delegate dalla Regione stessa. Siamo disponibili a qualsiasi confronto e rimaniamo aperti a fornire il nostro contributo per il miglioramento e il benessere degli operatori della polizia locale Toscana“.