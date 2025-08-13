33.3 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Prelevano quasi mille euro con un bancomat rubato: arrestati in tre

La carta era stata sottratta a una signora durante un mercato: sono stati colti in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile di Firenze

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze centro storico
(Foto Questura di Firenze)
FIRENZE – Prelevano quasi mille euro con un bancomat rubato: arrestati in tre

Nella mattinata di ieri (12 agosto) personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha proceduto all’arresto in flagranza di tre soggetti per indebito utilizzo di carte di credito e di ricettazione, commessi nei pressi di via dei Mille, all’angolo con via Marconi nelle vicinanze dei due istituti bancari lì presenti.

I tre soggetti, due dei quali cittadini italiani e il terzo kossovaro, rispettivamente di 57, 56 e 48 anni, tutti già noti per reati contro il patrimonio, sono stati sorpresi da personale in borghese mentre prelevavano da uno sportello bancomat denaro contante con una carta di credito rubata ad una signora la mattina stessa mentre faceva la spesa al mercato, per un totale di quasi mille euro.

I tre malviventi sono stati prontamente fermati dagli operatori che hanno rinvenuto nelle tasche dei pantaloni di uno dei tre altre due carte di credito appartenenti alla stessa vittima.

Il maltolto è stato restituito alla vittima in sede di denuncia/querela sporta agli uffici della Questura.

I tre sono stati arrestati e, su disposizione della procira di Firenze sono stati condotti al carcere di Sollicciano in attesa del rito direttissimo. 

© Riproduzione riservata

