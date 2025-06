Rapina con il coltello un turista, fermato da un carabiniere libero dal servizio

FIRENZE – Rapina ai danni di un turista in pieno centro a Firenze.

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Firenze hanno arrestato un cittadino di 32 anni originario della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata dall’uso di armi.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 in via degli Orti Oricellari, dove l’uomo, armato di coltello, ha minacciato un cittadino sudcoreano di 28 anni, in Italia per motivi turistici, impossessandosi del suo telefono cellulare. Alla scena ha assistito un carabiniere libero dal servizio che, intervenuto in soccorso della vittima, si è messo all’inseguimento dell’aggressore, mantenendo il contatto costante con la centrale operativa. Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie in zona, l’uomo è stato localizzato e bloccato in piazza Vittorio Veneto, dove è stato anche sequestrato il coltello utilizzato per la rapina.

La vittima non ha riportato lesioni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto a Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida a disposizione della procura di Firenze.