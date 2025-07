Ripresi dalle telecamere sulla cima della facciata della chiesa di Santa Croce

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Due figure si stagliano sulla cima della Basilica di Santa Croce, immobili accanto alla croce che domina Firenze. È sera, ma la scena viene immortalata da un video pubblicato sui social e in pochi minuti fa il giro del web.

Un’impresa folle, pericolosa, forse illegale: due persone si sono arrampicate fino alla sommità della facciata della storica chiesa, rischiando la vita e mettendo a repentaglio un patrimonio artistico inestimabile. L’Opera di Santa Croce, custode del complesso monumentale, ha parlato di gesto “grave e irresponsabile” e ha annunciato controlli strutturali per lunedì, con la possibilità di una denuncia formale alle autorità.

Il video è stato condiviso dall’account Instagram Welcome to Favelas e mostra una delle due persone mentre si sporge dietro le statue degli angeli, l’altra raggiunge addirittura la croce posta in cima all’edificio. L’Opera ha immediatamente avviato accertamenti per stabilire se le immagini siano autentiche, quando siano state girate e soprattutto come gli autori abbiano potuto raggiungere una simile altezza. L’ipotesi più plausibile è che abbiano scalato dall’esterno, sfruttando elementi architettonici o strutture temporanee presenti in zona.

Le verifiche tecniche sulla facciata e sull’area esterna della basilica sono in programma per il prossimo lunedì, al fine di valutare la presenza di danni, anche solo superficiali. I responsabili dell’ente hanno espresso preoccupazione per l’integrità del monumento e per la pericolosità dell’azione, riservandosi di adire le vie legali. Il gesto, condannato con fermezza, si inserisce in una preoccupante tendenza a sfidare i limiti e le regole in cerca di notorietà online.

Non è il primo caso del genere: nel luglio 2024 un giovane aveva pubblicato un video che lo ritraeva all’interno della Cupola del Brunelleschi, dopo averla raggiunta abusivamente tramite passaggi interni. In quel caso, l’uomo era anche salito all’esterno della Cattedrale, camminando a decine di metri d’altezza lungo la base della lanterna.