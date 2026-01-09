Sanità in lutto per la morte del professor Gianpaolo Donzelli, anima del Meyer

FIRENZE – Il mondo della medicina e l’intera comunità toscana piangono la scomparsa del professor Gianpaolo Donzelli, figura centrale e carismatica della sanità pediatrica, spentosi ieri sera (8 gennaio) all’età di 79 anni. Con la sua morte, se ne va un pilastro del sistema sanitario regionale e un instancabile custode della salute dei più piccoli.

Ordinario di pediatria all’università di Firenze per quasi quarant’anni, dal 1982 al 2018, Donzelli ha legato indissolubilmente il suo nome all’eccellenza dell’ospedale Meyer. Presidente della Fondazione Meyer dal 2015 al 2023, è stato il motore di innumerevoli progetti che hanno trasformato il volto dell’ospedale pediatrico fiorentino, rendendolo un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il suo impegno non si è fermato ai confini nazionali: Donzelli è stato infatti coordinatore del Centro malattie rare pediatriche della Regione Toscana e ha promosso importanti missioni umanitarie in Africa, portando la sua competenza nei contesti più fragili del pianeta.

Riconosciuto come uno dei massimi esperti di bioetica – disciplina di cui ha presieduto la sezione europea nell’ambito della medicina perinatale – Donzelli ha sempre messo al centro della sua missione l’umanizzazione della cura. Un approccio ricordato con profonda commozione in una nota congiunta della Fondazione e dell’azienda ospedaliera: “Gianpaolo, con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua sensibilità, ha lasciato un ricordo indelebile. È stato un animatore ineguagliato, capace di una cura per i piccoli pazienti e per i collaboratori che non potrà mai essere dimenticata”. La nosta è a firma del presidente della Fondazione Meyer, Marco Carrai, del segretario generale Alessandro Benedetti, del consiglio di amministrazione, di tutti gli organismi istituzionali insieme al direttore generale dell’Aou Meyer Irccs Paolo Morello e a tutti i collaboratori.

Oltre agli incarichi istituzionali, tra cui la presidenza della Società italiana di medicina perinatale, Donzelli viene ricordato da colleghi e amici come un uomo di straordinaria cultura e rara empatia. Le esequie per l’ultimo saluto al professore si terranno domani (10 gennaio) alle 15, nella suggestiva cornice della basilica di San Miniato al Monte a Firenze.

La salma del professor Gianpaolo Donzelli sarà esposta nello Spazio dello Spirito al Meyer questo pomeriggio (9 gennaio) dalle 15 alle 20 e domattina dalle 8 alle 12.

“La scomparsa di Gianpaolo Donzelli è una perdita profonda per la Toscana, per il mondo della sanità, della cultura e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui”. Così la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi.

“Gianpaolo Donzelli – continua Saccardi – è stato un medico di straordinaria competenza e umanità, un intellettuale capace di interrogarsi con rigore e sensibilità sul senso della cura, della vita e della responsabilità verso i più fragili. Il suo nome resterà indissolubilmente legato all’ospedale Meyer, ai suoi piccoli pazienti e alla Fondazione che ha contribuito a far nascere e che ha guidato con passione, dedizione e visione. Per me, oltre al ruolo pubblico che ha ricoperto, è stato una persona cara, con cui ho condiviso stima, confronto e amicizia. La sua intelligenza curiosa, il suo sorriso e la sua capacità di ascolto mancheranno profondamente”.

“Alla sua famiglia – conclude la presidente – ai suoi affetti, alla comunità del Meyer e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il cordoglio sincero e commosso mio personale e dell’intero consiglio regionale della Toscana”.

“Con la morte di Gianpaolo Donzelli se ne va una figura che ha attraversato la medicina lasciando un segno profondo, non solo per ciò che ha fatto, ma per il modo in cui ha saputo interrogarsi continuamente sul significato del prendersi cura”. Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze, esprime il cordoglio per la scomparsa di Gianpaolo Donzelli, venuto a mancare ieri sera all’età di 79 anni.

“Donzelli è stato un professionista di altissimo profilo – aggiunge Dattolo – capace di coniugare l’eccellenza clinica con una riflessione profonda sui limiti, le responsabilità e il valore umano della medicina”.

“Donzelli ha legato gran parte della sua vita professionale all’ospedale pediatrico Meyer, dove ha diretto a lungo la terapia intensiva neonatale e la neonatologia, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo della medicina perinatale in Toscana. Il suo percorso – conclude Dattolo – dimostra che la medicina non è solo tecnica, ma anche pensiero, ascolto e responsabilità etica”.