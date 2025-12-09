Sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale: domani servizi a rischio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Domani (10 dicembre) sarà sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale,

per il rinnovo del contratto nazionale: una agitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Toscana che interesserà lavoratori e lavoratrici delle aziende pubbliche e private del comparto (in Toscana ci sono quasi 10mila addetti/e).

Nell’occasione, è previsto un presidio regionale a Firenze davanti alla sede di Anci Toscana (piazza Giulio Prunai) dalle 10 alle 13 (in programma, durante il presidio, anche un incontro di una delegazione sindacale con Anci stessa). “Il contratto è futuro: servono risposte concrete per un settore essenziale che ogni giorno garantisce economia circolare, igiene, decoro e servizi fondamentali alle comunità”, spiegano i sindacati.

“Queste – dicono i sindacati – le ragioni e gli obiettivi dello sciopero: l’inflazione non deve mangiarsi gli stipendi: occorrono aumenti veri in busta paga per recuperare il potere d’acquisto perso; salari dignitosi e riconoscimento economico delle professionalità; più sicurezza, tutela della salute e condizioni di lavoro adeguate in tutti i servizi e negli impianti; una nuova classificazione del personale che valorizzi competenze e responsabilità; difesa del diritto di sciopero, pilastro della democrazia sindacale”.