8.7 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale: domani servizi a rischio

Una agitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Toscana. L'obiettivo è il rinnovo del contratto nazionale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Legambiente
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Domani (10 dicembre) sarà sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale,

per il rinnovo del contratto nazionale: una agitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Toscana che interesserà lavoratori e lavoratrici delle aziende pubbliche e private del comparto (in Toscana ci sono quasi 10mila addetti/e).

Nell’occasione, è previsto un presidio regionale a Firenze davanti alla sede di Anci Toscana (piazza Giulio Prunai) dalle 10 alle 13 (in programma, durante il presidio, anche un incontro di una delegazione sindacale con Anci stessa). “Il contratto è futuro: servono risposte concrete per un settore essenziale che ogni giorno garantisce economia circolare, igiene, decoro e servizi fondamentali alle comunità”, spiegano i sindacati.

“Queste – dicono i sindacati – le ragioni e gli obiettivi dello sciopero: l’inflazione non deve mangiarsi gli stipendi: occorrono aumenti veri in busta paga per recuperare il potere d’acquisto perso; salari dignitosi e riconoscimento economico delle professionalità; più sicurezza, tutela della salute e condizioni di lavoro adeguate in tutti i servizi e negli impianti; una nuova classificazione del personale che valorizzi competenze e responsabilità; difesa del diritto di sciopero, pilastro della democrazia sindacale”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.7 ° C
10.5 °
8.2 °
79 %
1kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1304)ultimora (1203)sport (55)demografica (30)attualità (25)Eurofocus (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati