20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Si strappa il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento dalla casa familiare

Per maltrattamenti era sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri familiari

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fuggì ai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento: arrestato a Roma
(foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Si strappa il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento dalla casa familiare: va in carcere. 

I militari della stazione dei carabinieri di Certaldo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura, nei confronti di una persona già sottoposta alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri familiari.

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento cautelare, la persona indagata – già denunciata dai familiari nel mese di agosto per presunti episodi di maltrattamenti e condotte aggressive culminati l’8 agosto con il lancio di alcune bottiglie di vetro verso la loro abitazione – si sarebbe recata nell’abitazione familiare dopo aver rimosso il dispositivo elettronico di controllo, suonando ripetutamente al citofono.

Al termine delle formalità di rito, la persona è condotta al carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
21.1 °
18.6 °
45 %
2.6kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1462)ultimora (1348)sport (69)demografica (33)Serie A (13)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati