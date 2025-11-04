|
CERTALDO – Si strappa il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento dalla casa familiare: va in carcere.
I militari della stazione dei carabinieri di Certaldo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura, nei confronti di una persona già sottoposta alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri familiari.
Secondo quanto ricostruito nel provvedimento cautelare, la persona indagata – già denunciata dai familiari nel mese di agosto per presunti episodi di maltrattamenti e condotte aggressive culminati l’8 agosto con il lancio di alcune bottiglie di vetro verso la loro abitazione – si sarebbe recata nell’abitazione familiare dopo aver rimosso il dispositivo elettronico di controllo, suonando ripetutamente al citofono.
Al termine delle formalità di rito, la persona è condotta al carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.