Si ustiona nel tentativo di spegnere l’incendio al camion di bobine di carta

CALENZANO – Paura nella notte alle Croci di Calenzano, in via di Barberino, dove intorno alle 4,50 un autoarticolato carico di bobine di carta è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, supportate dai colleghi di Calenzano e Firenze Ovest, con una squadra operativa e due autobotti. L’incendio ha completamente distrutto il mezzo pesante e il suo carico.

L’autista, che aveva tentato di domare le fiamme con un estintore, è rimasto intossicato dal fumo e ha riportato ustioni a causa del materiale incendiato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato affidato alle cure del personale medico.

Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficili dalla natura del carico, si sono protratte a lungo.