17.5 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Si ustiona nel tentativo di spegnere l’incendio al camion di bobine di carta

Il conducente del tir in ospedale. Lunghe e complesse le operazioni di speggnimento a cura dei vigili del fuoco di Barberino

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Si ustiona nel tentativo di spegnere l'incendio al camion di bobine di carta
Si ustiona nel tentativo di spegnere l'incendio al camion di bobine di carta (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Paura nella notte alle Croci di Calenzano, in via di Barberino, dove intorno alle 4,50 un autoarticolato carico di bobine di carta è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, supportate dai colleghi di Calenzano e Firenze Ovest, con una squadra operativa e due autobotti. L’incendio ha completamente distrutto il mezzo pesante e il suo carico.

L’autista, che aveva tentato di domare le fiamme con un estintore, è rimasto intossicato dal fumo e ha riportato ustioni a causa del materiale incendiato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato affidato alle cure del personale medico.

Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficili dalla natura del carico, si sono protratte a lungo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.5 ° C
18.6 °
15.9 °
91 %
1kmh
40 %
Sab
27 °
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)vigili del fuoco (11)Almanacco (9)incendio (9)Serie C (8)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati