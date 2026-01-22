6.5 C
Smantellato un altro bivacco di spacciatori nella zona delle Cerbaie

Attività coordinata dei carabinieri contro il traffico di stupefacenti nelle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno e Staffoli

Cronaca
Smantellato un altro bivacco di spaccio alle Cerbaie (foto carabinieri)
CASTELFRANCO DI SOTTO – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacentinelle aree a cavallo fra le province di Pisa e Firenze.

Nella giornata di ieri (21 gennaio) i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno portato a termine un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, concentrando le operazioni nelle zone boschive prospicienti le Cerbaie.

L’operazione ha interessato le frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno e Staffoli, vedendo impegnati i militari del Nucleo operativo e radiomobile di San Miniato e delle stazioni di Castelfranco di Sotto, San Romano e Ponte a Egola. Fondamentale il supporto specialistico del Nucleo carabinieri cinofili di Pisa-San Rossore e del Nucleo forestale dei carabinieri di Calci.

L’attività, finalizzata a reprimere il fenomeno della detenzione e dello spaccio di droga, ha permesso di smantellare un bivacco clandestino, identificare 58 persone, controllare 18 veicoli e 5 esercizi commerciali. All’interno di una propaggine della macchia boschiva aOrentano, i militari hanno individuato un bivacco clandestino.

Sebbene al momento del controllo fosse privo di occupanti, l’area era utilizzata come base logistica, dove sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica per ripari improvvisati e due batterie. L’intera struttura è stata immediatamente smantellata.

© Riproduzione riservata

