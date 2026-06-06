Spaccio a Ponte al Pino, arrestati in due dopo i controlli della polizia

FIRENZE – Personale della Squadra Mobile di Firenze, durante un riservato servizio di osservazione predisposto nell’area di Ponte al Pino dove alcuni residenti avevano segnalato un’attività di spaccio da parte di un soggetto che si muoveva a bordo di una bicicletta elettrica, hanno osservato l’uomo, corrispondente alle descrizioni, entrare in un’abitazione in via Andrea del Castagno per poi uscire dopo pochi minuti.

Seguito in via Masaccio, è stato poi notato mentre parlava con una donna e appartarsi in una zona in penombra di via Giambologna per poi separarsi.

Mentre un’aliquota ha immediatamente fermato la donna, il 34enne è stato raggiunto da personale motomontato. Il cittadino tunisino, in quel momento, si è dato a repentina fuga con la bici, percorrendo il percorso pedonale transennato, entrando per errore all’interno di un cantiere e cadendo a terra.

Immediatamente fermato dai poliziotti, hanno successivamente rinvenuto nel suo portafogli la somma di 505 euro. Durante la fuga, il 34enne ha lasciato cadere due involucri di sostanza stupefacente che nascondeva in bocca, subito dopo recuperati dal personale operante.

Approfonditi i controlli nell’abitazione di entrambi, in via Andrea del Castagno sono stati rinvenuti tre involucri di cocaina per un peso di 50,73 grammi, 2 frammenti di hashish di 1,75 grammi, 4420 euro in totale, una bilancina di precisione e vari ritagli in cellophane trasparente usati per confezionare le dosi di cocaina.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 34enne e la 43enne sono stati condotti nelle camere di sicurezza della questura e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono comparsi per il rito direttissimo all’esito del quale è stato convalidato l’arresto e nei confronti del 34enne disposta la misura della custodia cautelare in carcere e per la 43enne gli arresti domiciliari.