Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Tenta di strangolare la moglie: arrestato a Firenze

Il grave episodio interrotto dagli agenti di polizia che hanno accolto la richiesta di aiuto della donna: per lei una prognosi di 21 giorni

Cronaca
REDAZIONE
polizia firenze
(Foto Polizia)
FIRENZE – Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Firenze sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Gavinana, a seguito della richiesta di aiuto di una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal coniuge.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito la donna per motivi in corso di accertamento, tentando di strangolarla e sottraendole il telefono cellulare, prima di allontanarsi. Poco dopo, l’uomo sarebbe rientrato nell’abitazione, manifestando comportamenti violenti anche alla presenza dei Carabinieri, che sarebbero stati spintonati e minacciati.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. Dagli accertamenti preliminari è emerso un quadro di presunte violenze fisiche e psicologiche che si sarebbe protratto nel tempo.

L’uomo è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento ha consentito di interrompere un episodio di violenza domestica e di garantire assistenza alla persona offesa.

© Riproduzione riservata

