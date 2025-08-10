Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE – Tenta di uccidere la moglie con una roncola e la riduce in fin di vita: arrestato.

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri del comando provinciale di Firenze sono intervenuti, a seguito di una chiamata al 112, in un’abitazione in località Montebeni, nel comune di Fiesole, dove un cittadino tunisino di 45 anni aveva appena aggredito la moglie, una donna fiesolana di due anni più giovane di lui.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di arrestare l’uomo in flagranza di reato e di sequestrare l’arma utilizzata. La donna, rianimata sul posto dai sanitari del 118, è stata trasportata al pronto soccorso di Careggi, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a dissidi coniugali, anche se non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione della procura della Repubblica di Firenze, l’arrestato è stato condotto al cacere di Sollicciano.