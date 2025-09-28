21.6 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Torna a casa e ci trova un ladro: arriva la polizia e lo arresta

Una donna ha chiamato i soccorsi quando si è resa conto che la sua casa era 'visitata'. In manette un 33enne georgiano

Cronaca
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
FiRENZE – Nel pomeriggio di venerdì (26 settembre) le volanti di Via Zara sono intervenute in via del Ponte alle Mosse per la segnalazione di un furto in abitazione in corso.

A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento che riferiva di aver visto un uomo, a lei estraneo, all’interno del suo domicilio una volta rincasata. Immediato l’intervento degli operatori di volante che, dopo aver fatto ingresso in casa, hanno sorpreso un uomo, un 33enne georgiano, intento a rovistare nei cassetti della camera da letto.

All’esito dei controlli, sono stati rinvenuti sulla sua persona: 2 orologi, 1 grimaldello artigianale, 1 scalpello di circa 25 centimetri e, all’interno del giubbotto, un foglio plastificato piegato a metà. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto alle camere di sicurezza della locale questura e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è comparso ieri mattina per la convalida della misura precautelare. 

© Riproduzione riservata

