Treno in fiamme a Lastra a Signa: passeggeri evacuati. Non ci sono feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

LASTRA A SIGNA – Treno in fiamme a Lastra a Signa, principio di incendio sul treno in transito da Genova a Roma. Non ci sono persone persone ferite.

Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze – Empoli via Lastra a Signa è sospesa per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il principio di incendio lunedì 3 febbraio su una carrozza. Cause in corso di accertamento.

Il macchinista del treno Frecciargento, appena i sensori hanno rilevato il principio di incendio sviluppatosi all’esterno del convoglio, nella parte sottostante uno dei vagoni, ha fermato il treno in stazione e attivato l’evacuazione di tutti i passeggeri, scesi in totale sicurezza.

Non ci sono persone intossicate, non ci sono persone coinvolte, fanno sapere i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Fi-Ovest, per spegnere il principio d’incendio. Sul posto sono state inviate due squadre e due autobotti che hanno contenuto l’incendio alla sola carrozza dove si è originato l’evento. La linea ferroviaria è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

I passeggeri hanno proseguito il viaggio con autobus fino alla stazione di Firenze.