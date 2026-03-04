Trovato in giro per Firenze con abiti rubati nello zaino, ma doveva essere ai domiciliari

FIRENZE – Nel pomeriggio di domenica (1 marzo) i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di origine peruviana, per l’ipotesi di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, mentre transitavano in piazza dell’Unità Italiana durante un servizio di pattuglia appiedata, sottoponevano l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – ad un controllo di polizia, all’esito del quale hanno rinvenuto all’interno del suo zaino diversi oggetti e capi d’abbigliamento, risultati provento di furto; l’uomo, innervosito dal controllo, avrebbe dato in escandescenze, spingendo e minacciando i Carabinieri che, pertanto, lo hanno accompagnato in caserma per proseguire l’attività di polizia giudiziaria intrapresa. A seguito degli accertamenti effettuati, lo stesso, inoltre, risultava aver violato la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Dopo il rito direttissimo celebrato nella giornata di ieri, il giudice del Tribunale di Firenze convalidava l’arresto applicando nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.