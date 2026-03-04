8.3 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trovato in giro per Firenze con abiti rubati nello zaino, ma doveva essere ai domiciliari

L'uomo è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e dopo la convalida è stato portato in carcere

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Nel pomeriggio di domenica (1 marzo) i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di origine peruviana, per l’ipotesi di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, mentre transitavano in piazza dell’Unità Italiana durante un servizio di pattuglia appiedata, sottoponevano l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – ad un controllo di polizia, all’esito del quale hanno rinvenuto all’interno del suo zaino diversi oggetti e capi d’abbigliamento, risultati provento di furto; l’uomo, innervosito dal controllo, avrebbe dato in escandescenze, spingendo e minacciando i Carabinieri che, pertanto, lo hanno accompagnato in caserma per proseguire l’attività di polizia giudiziaria intrapresa. A seguito degli accertamenti effettuati, lo stesso, inoltre, risultava aver violato la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Dopo il rito direttissimo celebrato nella giornata di ieri, il giudice del Tribunale di Firenze convalidava l’arresto applicando nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.3 ° C
12.9 °
8.3 °
39 %
1.1kmh
81 %
Mer
14 °
Gio
20 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1405)ultimora (1262)sport (69)Eurofocus (47)demografica (27)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati