Firenze, modifiche al traffico per il calcio storico

FIRENZE – Il cuore di Firenze si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del Calcio Storico Fiorentino, con le attesissime semifinali in programma sabato 14 e domenica 15 giugno. Per consentire lo svolgimento dei cortei storici e delle partite in Piazza Santa Croce, il Comune ha adottato un articolato piano di regolamentazione della circolazione che interesserà diverse zone del centro storico.

I primi divieti di sosta sono già entrati in vigore venerdì 13 giugno alle 22 in via Magliabechi, tra i civici 1 e 7, e resteranno attivi fino alle 2 di domenica 16 giugno. Nel corso del weekend, i divieti saranno attivi dalla mezzanotte di sabato alle 22 di domenica. Si estenderanno anche al resto di via Magliabechi. Interessate saranno anche via Ghibellina (lato pari tra via Michelangelo Buonarroti e il civico 58R), largo Bargellini e Borgo Santa Croce.

Nella giornata di domani (14 giugno), tra le 8 e le 22, saranno attivi ulteriori divieti di sosta. Questi riguarderanno molte strade intorno a Piazza Santa Croce. Tra le vie interessate ci sono Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci, via Torta e via Verdi. Anche via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi, via dell’Anguillara, via delle Pinzochere e la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi saranno interessate. Lo saranno anche lungarno alle Grazie, volta dei Tintori e Piazza dei Cavalleggeri.

Il traffico verrà invece bloccato a partire dalle 11 in piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci), Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e Piazza Santa Croce) e via Torta (tra via Isole delle Stinche e Piazza Santa Croce). Sono inoltre previsti sensi unici in via dei Bentaccordi e Piazza dei Peruzzi, nonché la sospensione della corsia preferenziale in via dei Benci. Un ulteriore blocco della circolazione si protrarrà dalle 13 alle 22 nell’area di Piazza Santa Croce e nelle vie limitrofe, inclusi tratti di Lungarno della Zecca Vecchia. Sono previste eccezioni solo per mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli autorizzati ZTL A e B. Gli stessi provvedimenti saranno in vigore anche domenica 15 giugno.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee 6, 11, 14, 23, C1, C2, C3 e C4 subiranno deviazioni di percorso dalle 11 alle 22 di sabato e domenica. I dettagli sono consultabili sul sito www.at-bus.it.

Durante il weekend la città ospiterà anche il tradizionale Corteo della Repubblica Fiorentina. Questo comporterà divieti di sosta dalle 14 di sabato alle 20 di domenica. Le zone interessate sono via dei Banchi, via dei Rondinelli, Piazza degli Antinori e un tratto di via del Proconsolo. Il corteo partirà da Piazza di Parte Guelfa tra le 15 e le 15,30, proseguendo verso Piazza Santa Maria Novella. Successivamente, tra le 15,45 e le 17, attraverserà via dei Tornabuoni, Piazza della Repubblica e Piazza della Signoria. Infine, raggiungerà Piazza Santa Croce. Il ritorno, con interdizioni temporanee, è previsto dalle 19,20 alle 20. Inoltre, Via dell’Oriuolo e Via del Proconsolo saranno chiuse tra le 16,15 e le 17,15 per la sosta dei bus dei calcianti.

In vista della finale del 24 giugno, i divieti simili a quelli delle semifinali saranno nuovamente attivi. Ci saranno alcune variazioni negli orari. I divieti di sosta in via Ghibellina, largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce saranno in vigore da mezzanotte alle 20. Quelli di sosta e transito in altre zone scatteranno alle 8 e alle 13, per terminare alle 20.

La città si prepara quindi a un weekend ricco di tradizione e spettacolo. Invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni per una gestione ottimale della viabilità.