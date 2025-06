Calcio Storico Fiorentino: emozioni, scontri e storia per un torneo imperdibile

I prezzi variano in base al settore: per la Tribuna Ombra Centrale il costo è di 100 euro, mentre per la Tribuna Ombra Laterale si scende a 82 euro. Il posto in Tribuna C, ovvero quella al sole, ha un prezzo di 53 euro, mentre per le Curve Colori il biglietto costa 29 euro.

Si segnala che la Tribuna D (Rossi) per la gara in programma il 14 giugno non sarà disponibile al pubblico, in quanto i posti sono già stati esauriti durante la fase di prelazione riservata alla squadra.

Per tutte le informazioni legate all’accesso delle persone con disabilità, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@boxofficetoscana.it