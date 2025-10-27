13.8 C
Vincono una borsa di studio: tre studentesse dalla Palestina all'università di Firenze

Frequenteranno dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese, nell’ambito del progetto Iupals per il diritto all'istruzione

Vincono una borsa di studio: tre studentesse dalla Palestina all'università di Firenze
Vincono una borsa di studio: tre studentesse dalla Palestina all'università di Firenze (foto ufficio stampa)
FIRENZE – Nuovi studenti in arrivo dalla Palestina alle università italiane. 

Tre studentesse palestinesi provenienti dalla Cisgiordania sono state accolte oggi (27 ottobre) all’università di Firenze dalla rettrice Alessandra Petrucci e dalla delegata all’inclusione e diversità Maria Paola Monaco.

Sono le vincitrici del bando promosso dall’Ateneo che ha messo a disposizione tre borse di studio per la frequenza di corsi di laurea magistrale in lingua inglese, nell’ambito del progetto Iupals – Italian universities for palestinian students. L’iniziativa promuove il diritto all’istruzione superiore per studentesse e studenti residenti nei territori palestinesi, facilitando l’accesso ai percorsi accademici offerti dagli atenei italiani grazie all’accordo della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), in collaborazione con il Ministero dell’università e della ricerca (Mur) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) .

Due delle giovani provengono da Nablus, la terza da Jenin: frequenteranno i percorsi magistrali di Software: Science and Technology, International Relations and European Studies e Urban and Regional Planning and Design for Sustainability.

Usufruiranno di una borsa di studio che consentirà loro di avere anche accesso gratuito ai servizi dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana (alloggio, mensa…) oltre ad altri servizi di orientamento, tutoraggio e supporto dell’Ateneo.

