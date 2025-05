Dal 12 al 15 giugno arriva il Firenze Rocks

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze Rocks 2025 è pronto a infiammare l’estate toscana con quattro giorni di pura adrenalina, dal 12 al 15 giugno nella storica Visarno Arena, immersa nel verde del Parco delle Cascine a Firenze. Il festival, ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti del rock, torna con un cast eccezionale che abbraccia generazioni e stili diversi, mantenendo altissimo il livello degli ospiti.

Si parte giovedì 12 con il ritorno in Italia dei mitici Guns N’ Roses, pronti a far vibrare il pubblico con i loro grandi classici. Il giorno successivo, venerdì 13, sarà il turno dei Korn, affiancati da artisti che mescolano rap, rock ed elettronica per un mix esplosivo. A chiudere in bellezza, domenica 15 giugno saliranno sul palco i leggendari Green Day, accompagnati dai sempre energici Weezer e da altre band della scena punk e alternative.

Oltre alla musica, il festival offre un’esperienza completa: food truck, stand, aree relax e il Firenze Rocks Village renderanno ogni giornata ricca e coinvolgente. I biglietti sono già disponibili online e, come ogni anno, si prevede il tutto esaurito.

Puoi acquistare il tuo biglietto su questi siti : Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket e, per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del festival.