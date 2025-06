Dedicata alla Divina Commedia di Dante l’edizione 2025 di Lunaria a Calenzano

Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Un viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso, tutto da compiere all’interno del borgo medievale di Calenzano: sarà dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri l’edizione 2025 di Lunaria, che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno.

Il Festival delle arti di strada è promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidato dal 2022 alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage.

Non mancheranno il Sommo Poeta, Caronte e il Conte Ugolino, ma saranno oltre 70 gli artisti, oltre a decine di figuranti, che creeranno per due notti la magia e la meraviglia nelle strade di Calenzano alto e nel giardino del Castello, con spettacoli e performance itineranti, tra esibizioni aeree, bolle di sapone, fuoco e danze alate.

La manifestazione sarà aperta dalle 19 alle 24, con apertura delle casse nelle 17,30-24 per la giornata di sabato e nelle 17-23 per la giornata di domenica. Le biglietterie saranno posizionate nel parcheggio del cimitero di via Puccini e al piano terra dello St.Art. Eventi di via Garibaldi.

Il costo dei biglietti è 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di Atc), gratis fino a 6 anni; saranno acquistabili in prevendita nel circuito Ticket One.

Ci sarà un servizio navetta che collegherà il parcheggio del cimitero, in via Puccini, con il borgo all’altezza di via dell’Aia e viceversa. La navetta sarà attiva dalle 18 alle 00,30 il sabato e dalle 17,30 alle 00,30 la domenica.

All’interno del borgo, in varie aree, ci saranno punti ristoro. Il Museo del Figurino storico sarà aperto e visitabile fino alle 23 di entrambe le sere.

I parcheggi consigliati sono nell’area della biblioteca CiviCa, in via Leonardo da Vinci e nel centro cittadino.

Tutte le informazioni su www.lunariacalenzano.it e sulla pagina Fb Calenzanoeventi.