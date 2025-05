Estate Fiesolana 2025 tra musica, teatro e cinema

Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE (FI) – Con l’arrivo dell’estate, il suggestivo Teatro Romano di Fiesole torna a trasformarsi in palcoscenico sotto le stelle. Dal 6 giugno al 11 settembre 2025, prende vita la 78esima edizione dell’Estate Fiesolana, il festival più longevo della Toscana, capace ogni anno di unire arte, musica, spettacolo e cultura in un contesto unico, a pochi chilometri da Firenze.

Il programma si conferma anche quest’anno particolarmente ricco e trasversale, spaziando tra concerti, spettacoli di danza, proiezioni cinematografiche e incontri con grandi protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale.

La musica sarà come sempre protagonista con un ampia scelta di artisti: dal pop raffinato di José González, al soul degli Incognito, passando per le armonie vocali dei Take Six, il jazz di Paolo Fresu in trio con Richard Galliano e Jan Lundgren, fino all’eleganza cameristica di Ana Carla Maza, e tanti altri ancora.

Anche la danza sarà centrale, con coreografie che porteranno sul palco storie, emozioni e tradizione. Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo “La Madrina” della compagnia Motus, l’omaggio a Maria Callas a cura della Lyric Dance Company e la vibrante “Carmen” portata in scena dal Balletto di Milano.

Ad agosto, il teatro si trasformerà in un’arena cinematografica all’aperto, con una selezione di film curata dalla Fondazione Stensen, mentre settembre sarà dedicato alla riflessione e all’approfondimento culturale. In programma, tra gli altri, il recital di Roberto Saviano e una lectio di Umberto Galimberti.

Non mancheranno momenti speciali come l’assegnazione del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, il concerto-tributo a Paolo Benvegnù con la partecipazione di Neri Marcorè e l’Orchestra Multietnica di Arezzo, e lo spettacolo “L’uomo planetario”, ispirato al pensiero di padre Ernesto Balducci.

L’Estate Fiesolana si conferma così non solo un appuntamento culturale, ma un’esperienza immersiva capace di coniugare il fascino della classicità con la vitalità della scena artistica contemporanea. Un festival che sa rinnovarsi senza perdere il legame con le sue radici e con il territorio.

Tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del evento.