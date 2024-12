Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Festività natalizie agli Uffizi: capolavori con aperture straordinarie

Gallerie degli Uffizi, ecco le aperture in occasione delle festività natalizie. Il 26 dicembre, Santo Stefano, tutto il complesso (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli) sarà ordinariamente accessibile negli orari consueti. Il 30 dicembre, lunedì (normalmente giorno di chiusura), c’è apertura straordinaria: per Galleria degli Uffizi in orario 8,15-18,30 e Giardino di Boboli 8,15-16,30. Palazzo Pitti chiuso.

Il primo di gennaio 2025 l’apertura straordinaria riguarderà solo il Giardino di Boboli (10-16,30), mentre per Befana, 6 gennaio, ad essere visitabile sarà la Galleria degli Uffizi (8,15-18,30). In tutti i casi, l’ultimo accesso consentito è 60 minuti prima dell’orario di chiusura.

Pochi giorni fa la riapertura al pubblico dopo otto anni del Corridoio Vasariano