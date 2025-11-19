Nonna Silvi ai TikTok Awards 2025: la creator toscana tra i candidati

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La candidatura di Nonna Silvi ai TikTok Awards 2025 sta attirando grande attenzione tra gli utenti e gli appassionati di contenuti digitali. La creator toscana, tra le figure più seguite nel panorama social italiano, è ufficialmente in gara nella categoria Creator dell’anno, una delle sezioni più rilevanti della manifestazione dedicata ai protagonisti della piattaforma.

Silvana Bini, conosciuta online come Nonna Silvi, è nata a Montespertoli nel 1941 e negli ultimi anni ha costruito una community enorme grazie ai suoi contenuti legati al mondo della cucina e della quotidianità. Il suo stile spontaneo, unito a ricette tradizionali e momenti familiari, l’ha resa una delle food creator italiane più riconosciute. Oggi conta oltre 4 milioni di follower su Instagram e più di 2 milioni su TikTok, confermandosi come una delle personalità più amate del settore.

La categoria in cui è candidata ai TikTok Awards 2025 riunisce i creator che, secondo la piattaforma, hanno dimostrato capacità comunicative, costanza nella produzione di contenuti e un impatto significativo sulla propria community. I TikTok Awards valorizzano infatti i profili che hanno saputo raggiungere un pubblico ampio e trasversale, spesso riuscendo a farsi conoscere anche al di fuori del contesto digitale.

Gli utenti possono votare direttamente tramite la sezione dedicata all’interno dell’app fino al 20 novembre, scegliendo il proprio creator preferito fra le varie categorie proposte. I vincitori saranno annunciati il 27 novembre durante l’evento conclusivo.

Per Nonna Silvi si tratta di un ulteriore riconoscimento dopo anni di presenza costante online, in cui ha contribuito a portare la cucina tradizionale toscana e italiana a un pubblico intergenerazionale.