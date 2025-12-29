10.1 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Asse Firenze-Vienna: avviata l’interlocuzione con gli Asburgo per il Diamante Fiorentino

Giani vuole esporre la pietra preziosa nel capoluogo. Contatti in corso con gli eredi imperiali grazie al Museo de' Medici

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Manetti Cristina
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
FIRENZE – La partita sul Diamante Fiorentino è aperta. La Regione Toscana scende in campo e rivendica un ruolo da protagonista. Non è solo una questione di valore economico, ma di rispetto per la storia e per le volontà di Anna Maria Luisa de’ Medici.

L’assessora alla cultura, Cristina Manetti, è chiara. La Toscana è l’unica regione che ha mantenuto i confini dell’antico Granducato. Proprio a questo territorio l’Elettrice Palatina pensava quando siglò il famoso Patto di Famiglia. L’ultima dei Medici pose un vincolo indissolubile: i beni della dinastia dovevano restare a Firenze. Lo scopo? Essere “ornamento dello Stato, utilità del pubblico e attirare la curiosità dei forestieri“. Per la Regione, questo vincolo territoriale prevale su tutto. È una battaglia culturale, prima che legale.

Bisogna distinguere. Un conto è la “nuda proprietà”, un conto è dove il gioiello debba stare. L’Elettrice lasciò tutto ai Lorena, è vero. Ma a una condizione: che nulla fosse mai allontanato dalla Toscana. La vicenda è complessa. Già nel 1929, l’ex imperatrice Zita di Borbone-Parma rivendicò il possesso del diamante, pur restituendo altri beni. Lo Stato italiano oggi cerca il proprietario giuridico. La Regione, invece, insiste sulla collocazione ed esposizione dell’opera a Firenze, come ribadito dal presidente Eugenio Giani.

“Quella pietra racconta una trasformazione”, spiega Samuele Lastrucci, direttore del Museo de’ Medici. Da gioia sovrana toscana è diventata bene imperiale, poi privato. Ma una cosa non cambia: il suo legame profondo con questa terra. Non ci sono misteri sulle origini. L’appartenenza ai Medici è documentata da un inventario del 1740, digitalizzato proprio quest’anno dalla Regione.

La dinastia medicea è estinta. La successione degli Asburgo-Lorena è stata riconosciuta internazionalmente fino all’Unità d’Italia. È da questa linea che discende l’attuale detentore. La Regione si è mossa per prima. Grazie alla mediazione del Museo de’ Medici, è stata avviata un’interlocuzione diretta con l’arciduca Carlo d’Asburgo-Lorena. L’obiettivo è nobile e pratico: valorizzare il Diamante nel luogo che gli spetta di diritto. La Toscana.

© Riproduzione riservata

