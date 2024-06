Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Piccola Bohème a Sesto Fiorentino: ‘La stagione dei fiori’.

Piccola Bohème per grandi sognatori. Piccola Bohème a Sesto Fiorentino venerdì 21 giugno nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.

Sul palco l’Orchestra Cupiditas, gli attori attori Luca Avagliano ed Elisa Bagni, il soprano Olha Smokolina e il tenore Alfonso Zambuto, diretti da Manu Lalli. Maestro concertatore e direttore Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna.

Uno spettacolo di Venti Lucenti commissionato da Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti. In collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Progetto ‘Maggio Metropolitano 2024’ finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. Nel centenario della morte di Giacomo Puccini.

L’ingresso è libero. Info e prenotazioni online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851.

Pensato per i più piccoli, ma adatto a un pubblico di tutte le età, ‘La stagione dei fiori’ è lo spettacolo – ma anche un gioco e un racconto – dall’opera di Giacomo Puccini ‘La bohème’.

Il pubblico sarà coinvolto in una sarabanda di gag e accelerazioni narrative che raccontano non solo l’opera di Puccini ma anche la vita di uno dei più grandi compositori della storia: gli avvenimenti più significativi del periodo, i personaggi che amarono e venerarono il grande musicista, oppure lo detestarono. In poco più di un’ora, si sarà trasportati all’indietro fra librettisti isterici, donne innamorate, direttori appassionati e impresari pronti a tutto.

“Gli artisti ci guideranno in un viaggio fatto di decine di personaggi che cambiano continuamente costume, ruolo, stato, per raccontare il costante intreccio fra l’arte e la vita, tipico dei grandi spiriti creativi, e dal quale emerge un ritratto originale e appassionato, e alle volte malinconico, del grande Giacomo Puccini”.

“Un’opera lirica mescolata con la prosa, che diverte, coinvolge e commuove. Uno spettacolo sull’amore ma anche sulla passione per il teatro, dove la musica di Puccini guida le immagini evocate dalle parole e dalle azioni degli artisti”.