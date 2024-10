Su il sipario su Buy Food, vetrina internazionale del gusto made in Tuscany

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Enogastronomia e prodotti tipici al centro di un evento di Camera di Commercio e Regione Toscana.

Si è aperta a Firenze la sesta edizione di BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany, che ogni anno attrae buyer e stampa da tutto il mondo. Quest’anno, per la parte BtoB, al Palazzo degli Affari si incontrano 65 produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità, Biologico e con Prodotto di Montagna e PAT – selezionati tramite bando regionale – con 39 compratori provenienti da 19 paesi, per stringere nuovi accordi commerciali o consolidare i rapporti esistenti. Gli incontri BtoB proseguiranno anche domani.

La giornata del 24 ottobre avrà come momento clou il convegno La Toscana del cibo: un viaggio nel gusto tra prodotti, persone e territori, che si svolgerà dalle 10 nella sala delle feste di Palazzo Bastogi (via Cavour, 18 – Firenze), con gli interventi istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, insieme al presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti.

La mattinata vedrà anche la presentazione di Fabio del Bravo, dirigente della Direzione filiere e analisi dei mercati di Ismea, che illustrerà il report sull’economia Ig della Toscana realizzato ad hoc per la manifestazione.

Al termine dei lavori prevista anche la premiazione di alcuni consorzi che festeggiano 10 e 25 anni dal conferimento della Igp.

Buy Food Toscana 2024 è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L’evento, alla sua sesta edizione consecutiva, si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto regionale che promuove il turismo enogastronomico.