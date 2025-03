Tornano a Firenze le Fiere Quaresimali, un tuffo nella tradizione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Le Fiere Quaresimali di Firenze rappresentano uno degli eventi più attesi della città durante il periodo che precede la Pasqua.

Si tratta di una tradizione storica che risale a secoli fa, quando il mercato si teneva nelle piazze principali della città, offrendo ai fiorentini un’occasione unica per acquistare prodotti tipici, artigianali e gastronomici in vista della festa pasquale.

Quest’anno, come lo scorso, le Fiere Quaresimali si terranno al Parco delle Cascine, il polmone verde della città, che accoglierà centinaia di bancarelle, dislocate lungo il viale Lincoln e piazza Kennedy. I mercatini si svolgeranno nei weekend delle seguenti date: 23 e 30 marzo e 6 e 13 aprile. A queste si aggiunge un altro evento importante, la Fiera dell’Ascensione, che si terrà l’1 giugno, una manifestazione che sostituisce la storica Fiera del Grillo, ovvero l’inizio dell’estate fiorentina.

Durante queste giornate, dalle 8 alle 20, il Parco delle Cascine si trasforma in un vero e proprio mercato all’aperto, con oltre 200 bancarelle che offrono una varietà incredibile di prodotti.

I visitatori possono passeggiare tra le bancarelle di abbigliamento, calzature, accessori, ma anche scoprire artigianato locale, fiori e piante per la casa, senza dimenticare le innumerevoli bancarelle di specialità tipiche toscane come porchetta, lampredotto, e i tradizionali brigidini di Lamporecchio.

Il mercato si estende per circa 1,5 chilometri, creando un percorso che attraversa il parco e che offre non solo la possibilità di fare shopping, ma anche di godere di una passeggiata in uno dei luoghi più iconici di Firenze.