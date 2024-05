Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tributo a Carlo Monni: show tra poesia, musica e vino.

Tributo a Carlo Monni, show ricordo per il più grande attore e poeta di Campi Bisenzio, Champs sur le Bisance come la chiamava l’artista toscano.

Carlo Monni, scomparso il 19 maggio 2013, omaggiato con lo spettacolo evento ‘Carlo Monni, sei all’Inferno?’ venerdì 17 maggio alle 21.30 al Teatro di Rifredi.

Un grande artista Carlo Monni, a cui un anno dopo la scomparsa il Comune di Campi Bisenzio ha intitolato il teatro, ora Teatrodante Carlo Monni

Una serie lunghissima di film che lo hanno visto protagonista. Tra cui ‘Berlinguer ti voglio bene’, di Bertolucci, con Roberto Benigni. ‘Non ci resta che piangere’ di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Casablanca Casablanca e Caruso Pascoski di padre polacco, di Francesco Nuti. Lavorando, tra gli altri, anche con Monicelli, Veronesi, Tinto Brass, Pupi Avati, Alessandro Benvenuti, Virzì, Nesi, Lizzani, Massimo Ceccherini.

Uno spettacolo, spiegani i promotori, “per restituire al pubblico almeno una piccola partedelle tante emozioni che Carlo Monni ci ha regalato”. Attraverso i testi di Dante, Bukowski, Campana, Casaglieri, Frost, Henri, Monni, Verlaine e Shakespeare, lo spettacolo sarà un viaggio breve ma intenso tra infinito e imperfetto, le due condizioni esistenziali del Monni.

Un viaggio tra poesia, musica, cibo, vino, suggestioni, aneddoti e risate con Valentina Banci, Massimo Grigò, Alessio Sardelli, Ettore del Bene (il Grezzo), Leonardo Briganti, Iacopo Gori. Un viaggio accompagnato dalla musica della Sunrise Jazz Orchestra diretta da Stefano Rapicavoli con la voce di Sybil Smooth.

Un viaggio ideale e reale tra passato e presente seduti tutti insieme a tavola, nella trattoria Briganti di Piazza Giorgini, davanti a un bicchiere di vino aspettando il salame coi baccelli e gli spaghettini col pomodoro piccante. E soprattutto aspettando che arrivi Carlo (Carlo Monni dove sei?), con il suo sorriso indimenticabile, che in quel locale ha cenato per almeno trent’anni mescolando come nessun altro “poesia e finocchiona”. Non un ricordo ma un augurio di vita “monnesca” per tutti quelli (e sono tantissimi e di tutti i tipi) che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e incontrarlo e anche per chi quella fortuna avrebbe voluto averla.

Gli incassi dello spettacolo, tratto liberamente dal libretto di Franco Casaglieri ‘Carlo Monni, Infinito e Imperfetto’ (Editions Gorì), andranno a favore del progetto ‘Scuola di musica gratuita’ della società Musicale Michelangiolo Paoli di Campi Bisenzio, la banda di Campi (anno di fondazione 1816) che ha subito danni pesanti nell’alluvione del novembre scorso. Si tratta della stessa banda in cui Carlo Monni ha imparato a suonare il trombone negli anni ’60 e in cui ha suonato fino alla sua partenza per Roma.