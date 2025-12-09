Assunzioni Volotea a Firenze nel 2026: al via la selezione di 20 assistenti di volo

|
FIRENZE – La compagnia aerea, presente dal 2019 nello scalo toscano, ha annunciato l’avvio delle selezioni per 20 nuovi assistenti di volo. L’iniziativa è legata all’arrivo del secondo aeromobile, previsto nella seconda metà del 2026, che porterà a un rafforzamento stabile della base operativa.
Al momento l’organico fiorentino di Volotea conta quasi 40 dipendenti, tra personale di bordo e piloti. Con l’ampliamento della flotta sullo scalo del capoluogo, la compagnia punta a consolidare il proprio network e ad aumentare la disponibilità di collegamenti nazionali ed europei.
Le sessioni di selezione si terranno nei primi mesi del 2026. I candidati dovranno possedere almeno il diploma di scuola superiore, una conoscenza dell’inglese di livello B2 e una spiccata attitudine al contatto con il pubblico. La padronanza di ulteriori lingue costituirà un vantaggio. La compagnia richiede inoltre capacità di lavoro in team, disponibilità ai turni e buona gestione delle situazioni operative.
Secondo quanto riferito da Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, Firenze rappresenta un tassello centrale nello sviluppo europeo dell’azienda. L’arrivo del secondo velivolo comporterà un aumento della capacità del 21% e l’apertura di nuove rotte in partenza dal “Amerigo Vespucci”, tra cui Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino, portando a 16 destinazioni totali programmate per il 2026.