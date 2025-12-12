10 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Il 9 gennaio il primo tavolo permanente sulla tratta ferroviaria Firenze – Roma

Atteso il primo appuntamento del confronto fra comitati pendolari, sindaci, Trenitalia e Rfi sulle criticità della linea

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Comitati pendolari, sindaci, Trenitalia e Rfi: il 9 gennaio il primo tavolo permanente sulla tratta ferroviaria Firenze - Roma
Comitati pendolari, sindaci, Trenitalia e Rfi: il 9 gennaio il primo tavolo permanente (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – Convocato per il prossimo 9 gennaio, alle 10,30, il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti. Al tavolo parteciperanno, oltre all’assessore regionale Filippo Boni, i comitati pendolari, i sindaci e amministratori locali, Trenitalia, Rfi e rappresentanti della Regione.

L’iniziativa avrà cadenza periodica e diventerà un punto di riferimento stabile per il monitoraggio del servizio e il dialogo tra istituzioni, aziende e utenti.

“È fondamentale mantenere un confronto continuo con chi rappresenta ogni giorno le esigenze dei viaggiatori e dei territori – afferma l’assessore Filippo Boni – Questo tavolo sarà uno spazio stabile di ascolto e di lavoro congiunto, necessario per affrontare criticità e programmare miglioramenti concreti”.

Durante l’incontro del 9 gennaio si parlerà anche dei lavori di manutenzione straordinaria che Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) eseguirà tra gennaio e febbraio sulle linee ferroviarie che attraversano le province di Arezzo, Siena e Firenze. Gli interventi, indispensabili per garantire maggiore sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura, comporteranno per circa due mesi l’allineamento dei tempi di percorrenza di alcuni convogli e non sulla linea veloce, con conseguenti adeguamenti agli orari di esercizio.

“È importante condividere con anticipo informazioni e impatti operativi – aggiunge Boni – così da permettere ai viaggiatori e ai territori di organizzarsi e da costruire insieme un percorso di miglioramento del servizio”.

Il tavolo proseguirà poi con incontri periodici, dedicati al monitoraggio costante del servizio, alla raccolta delle segnalazioni degli utenti e alla programmazione delle azioni correttive e degli investimenti necessari.

 

