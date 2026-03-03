Firenze, nuovo piano di social housing all’ex Manifattura Tabacchi: 39 alloggi a canone calmierato entro il 2027

FIRENZE – Si amplia l’offerta abitativa a condizioni agevolate nel capoluogo toscano. È stato illustrato ieri un nuovo piano di social housing promosso da Manifattura Tabacchi spa, un intervento urbanistico che prenderà forma in via Giuseppe Tartini, nelle immediate adiacenze del Teatro Puccini. L’orizzonte temporale per la disponibilità e la consegna degli immobili è fissato all’estate del 2027.

Il progetto, la cui firma appartiene allo studio di architettura milanese Piuarch, prevede l’edificazione di una nuova struttura residenziale sviluppata su sette livelli. L’immobile ospiterà un totale di 39 unità abitative – specificamente suddivise in 27 trilocali e 12 bilocali – coprendo una superficie complessiva di 2.657 metri quadrati, interamente vincolata alla locazione a canone calmierato.

L’assegnazione degli alloggi seguirà un regime agevolato concordato in sinergia con il Comune di Firenze. Il quadro regolamentare stabilisce che, per i primi dodici anni di locazione, i canoni d’affitto beneficeranno di una decurtazione del 20 per cento rispetto ai parametri fissati dagli accordi territoriali attualmente vigenti. Al termine di questo vincolo temporale, gli appartamenti verranno immessi sul libero mercato; tuttavia, agli inquilini residenti sarà garantita la facoltà di riscattare l’immobile a condizioni economiche definite vantaggiose.

L’operazione urbanistica richiede un investimento complessivo pari a 9 milioni di euro. Di questi, 8 milioni sono garantiti dal Fondo piani urbani integrati srl, una società veicolo che vede Intesa Sanpaolo come azionista unico ed Equiter spa in veste di advisor esclusivo. L’intero iter si inserisce nell’alveo del Fondo piani urbani integrati, uno strumento finanziato con le risorse europee del Pnrr e gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con la stessa Equiter annoverata tra gli intermediari accreditati per l’attuazione.

Il cronoprogramma istituzionale prevede che, una volta ultimati i lavori di costruzione, l’edificio venga rilevato dal Fondo housing toscano, gestito da Investire Sgr. Quest’ultima fase dell’operazione è sostenuta dal principale investitore Cdp Real asset, affiancato dal supporto strategico della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze.