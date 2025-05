Da Piero Pelù alla Bandabardò: un concerto all’Isolotto per promuovere i referendum

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze si prepara a una serata di musica e impegno civile con Alza il Volume – 5 Sì per cambiare il Paese, il grande concerto (ingresso libero) che si terrà domenica (18 maggio) a partire dalle 18 in piazza dell’Isolotto. Organizzato dal Comitato Firenze 5 Sì per sostenere la partecipazione sui 5 quesiti referendari dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, l’evento vedrà alternarsi sul palco vari artisti del panorama musicale e teatrale italiano.

È prevista la partecipazione di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che introdotto e stimolato da Gaia Nanni sui temi dei referendum porterà il suo contributo alla serata. La serata sarà trasmessa in diretta da Novaradio. Direzione Artistica: Blackcandy. Produzione: Reality Bite.

“In una piazza popolare come quella dell’Isolotto, vogliamo offrire alla città un’occasione per unire musica di qualità, socialità e partecipazione alla vita democratica – dice Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze – Vogliamo alzare il volume per farci sentire, per dire che a giugno ci sono dei referendum importantissimi che con la vittoria dei sì possono cambiare concretamente in meglio, dal giorno dopo, le condizioni di lavoro e la vita delle persone. E vogliamo alzare il volume anche per reagire al vergognoso silenziatore messo su questi referendum, una situazione gravissima: persino illustri esponenti della maggioranza di overno e delle massime istituzioni dello Stato invitano apertamente a disertare le urne. Noi non staremo sul divano, né andremo al mare (al massimo ci andremo dopo) perché una volta tanto che si può decidere vogliamo farlo”.

Questa la line up del concerto: Bandabardó, Piero Pelù, Bobo Rondelli, Peppe Voltarelli, Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale), Pierpaolo Capovilla, Marco Cocci, Gaia Nanni, Street Clerks, Matteo Crea, Bimbo, Giulia Mutti, Spleen, EJent, I Marylin