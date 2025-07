‘Disertiamo il silenzio’, a Palazzo Vecchio risuona la campana grande

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Anche Firenze si mobilita per il cessate il fuoco e la pace in Palestina.

Firenze assieme a tante altre città italiane aderisce alla campagna Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio, iniziativa che fa parte della mobilitazione nazionale Ultimo giorno di Gaza. Questa sera (27 luglio) alle 22 risuonerà la campana grande di Palazzo Vecchio.

“A Gaza si sta consumando una tragedia umanitaria di proporzioni enormi, questo è un gesto simbolico ma potente perché non possiamo restare indifferenti di fronte a questa violenza, non possiamo restare in silenzio, perché quanto sta accadendo è inaccettabile. – ha detto la sindaca Funaro – Netanyahu e il suo governo stanno violando i diritti umani e compiendo un massacro che sembra non avere fine, questa guerra scellerata deve fermarsi. Firenze, città che ha nel suo dna la solidarietà e l’impegno per la pace e per il dialogo tra i popoli, non si volta dall’altra parte e continua a farsi sentire, chiedendo ancora una volta il cessate il fuoco sui civili palestinesi, gli aiuti umanitari per questa popolazione in ginocchio, la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas e, una volta per tutte, la pace, la fine di tutta questa enorme sofferenza e che per questa terra il principio di due popoli e due Stati diventi finalmente realtà”.