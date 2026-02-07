9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Firenze quarta città più sporca al mondo. Stella (FI): “Il Comune cosa intende fare?”

Il consigliere regionale azzurro: "Si usino per pulire le strade e le piazze i milioni di euro di multe e tassa di soggiorno"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Duomo-Firenze
Foto: Archivio/ JB
FIRENZE – “Firenze risulta essere la quarta città più sporca al mondo, in base alla classifica del Top 100 City Destinations Index di Euromonitor. Si tratta di una speciale classifica in cui i visitatori fanno recensioni on line sulle città visitate. Purtroppo, dopo Budapest, Roma e Las Vegas, in quarta posizione c’è la nostra città, che precede, per indice di ‘sporcizia’, Parigi, Milano, Bruxelles e Il Cairo. Non è proprio un bel biglietto da visita. Cosa intende fare Palazzo Vecchio?”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Evidentemente si tratta di cattiva organizzazione e incapacità a ovviare a questo problema da parte del Comune – osserva Stella -. A nessuno venga in mente di dare la colpa al governo, oppure ai turisti che lasciano i rifiuti, perché nella classifica delle città più sporche Firenze precede megalopoli turistiche come Parigi, Londra, Madrid, New York, Il Cairo. I soldi da investire, se adeguatamente utilizzati, non mancano, visto che il Comune di Firenze incassa 71 milioni di euro all’anno dalle contravvenzioni stradali e 76 milioni di euro dalla tassa di soggiorno: se ne usino una parte per tenere pulita la città, invece di dare soldi a pioggia alle associazioni e per assegnare consulenze esterne”.

© Riproduzione riservata

