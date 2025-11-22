Freddo in Toscana, Firenze vara misure straordinarie per persone senza dimora. Sindaca Funaro: “Tutelare i più fragili”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Freddo in Toscana, con crollo delle temperature in queste ore, Firenze attiva un piano straordinario per le persone senza dimora, persone che vivono in strada.

Un piano straordinario, spiega Nicola Paulesu, assessore al welfare, che viene attivato in questo week end: “In attesa del piano straordinario di accoglienza invernale, che, come ogni anno, il Comune di Firenze predispone da dicembre a marzo, attiviamo queste misure straordinarie nel weekend per intercettare il più possibile i bisogni delle persone che vivono in condizioni di marginalità”.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Con il brusco calo delle temperature di questi giorni abbiamo attivato misure straordinarie per tutelare le persone più fragili.

Sono stati aumentati i posti disponibili nelle strutture di accoglienza, aperta in anticipo rispetto al piano invernale una struttura aggiuntiva grazie alla collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas e rafforzata la presenza degli operatori nelle ore notturne per intercettare situazioni di difficoltà.

Continuiamo a monitorare costantemente ogni situazione insieme alla Protezione civile e alla nostra rete di associazioni che ringrazio.

Non sempre chi vive per strada accetta subito un aiuto, ma il nostro impegno è raggiungere tutte le persone possibili: orientarle ai servizi, offrire accoglienza e garantire supporto”.

Nicola Paulesu, assessore welfare: “Monitoriamo il calo delle temperature insieme all’assessora Sparavigna con il supporto degli uffici di Protezione civile e mettiamo in campo misure straordinarie per venire incontro alle necessità delle persone che vivono in strada e mantenere alta l’attenzione verso i cittadini più fragili. Innanzitutto potenziamo i posti del sistema di accoglienza ordinario, con una riserva dedicata nell’ambito delle strutture convenzionate con il Comune e all’interno dell’Albergo Popolare in particolare nel segmento dedicato all’utenza femminile. Allestiamo, inoltre, in modo straordinario con il supporto di Fondazione Solidarietà Caritas un’ulteriore struttura per accogliere le persone in difficoltà. Potenziamo, infine, le uscite delle Unità di strada che avranno la possibilità di orientare le persone che vivono in strada ai servizi di accoglienza. Freddo in Toscana, Firenze vara misure straordinarie per persone senza dimora. Sindaca Funaro: “Tutelare i più fragili”. Nella nostra città c’è una forte rete associativa impegnata a supporto delle persone più fragili, con cui lavoriamo in stretta sinergia per dare risposte efficaci e che ringraziamo ancora per questo sforzo straordinario”.