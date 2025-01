FIRENZE – Lega Salvini Firenze commissariata, segretaria Nannucci: “Esclusa da decisioni importanti”

Lega Salvini Firenze commissariata, Barbara Nannucci non è più la segretaria comunale fiorentina del partito di Salvini.

A darne notizia la stessa Nannucci, capogruppo Lega Salvini al consiglio di Quartiere 3 di Firenze.

Non è il primo commissariamento che avviene in Toscana nel partito di Salvini, segretario regionale Luca Baroncini, ex sindaco Montecatini Terme. Dopo il commissariamento a Rosignano Solvay, Livorno, dopo le amministrative 2024, il nuovo commissario a Pisa.

Il segretario provinciale a Firenze è l’ex consigliere comunale Federico Bussolin

Nannucci: “Con profonda tristezza e non poca delusione, ritengo doveroso fare alcune precisazioni sulla situazione che si era venuta a creare nella sezione negli ultimi mesi. Il mio ruolo è stato progressivamente svilito e svuotato di significato. Sono stata sistematicamente esclusa dalle decisioni più importanti, ignorata sia sul piano formale che sostanziale, e ho subito comportamenti di prevaricazione a diversi livelli. Le mie indicazioni e i miei suggerimenti non sono mai stati presi in considerazione, relegandomi di fatto al ruolo di mera esecutrice di disposizioni impartite dall’alto. Dopo le elezioni, questa situazione è ulteriormente peggiorata. La corrente che si era formata all’interno del partito ha assunto atteggiamenti e toni arroganti, incompatibili con un confronto politico sano e costruttivo. In alcune circostanze, io e altri militanti siamo stati oggetto di messaggi dai toni minacciosi, un fatto che ritengo inaccettabile. Nonostante ciò, ho cercato di portare avanti il mio lavoro, ma sono stata lasciata completamente sola a fronteggiare queste dinamiche. È vero che l’attività della sezione è stata limitata, ma ciò è avvenuto anche per ragioni economiche. È evidente che con l’avvicinarsi della campagna elettorale vi saranno più fondi e, conseguentemente, maggiori possibilità di organizzare eventi”.

“Ciò che ritengo più grave è che la mia rimozione sia avvenuta senza neppure darmi la possibilità di esporre le difficoltà vissute dalla sezione e di cercare, insieme alla dirigenza, una soluzione condivisa. Questo atteggiamento mi porta a pensare che la decisione fosse già stata presa e che la mia posizione fosse diventata, forse, scomoda. Mi auguro che quanto accaduto possa essere motivo di riflessione per il futuro, affinché vengano rispettati i principi democratici e di inclusione che dovrebbero guidare il nostro agire politico. Intendo rimanere nel partito per continuare a rappresentare i cittadini che, con il loro voto, mi hanno accordato fiducia. Il mio impegno sarà volto a portare avanti le loro istanze e a contribuire con determinazione alle sfide che ci attendono”.